Bursaspor, Kemerkent Maçına Hazırlanıyor

HAZIRLIKLARA DEVAM EDİYOR

Bursaspor, TFF 3. Lig’in 26. haftasında Kemerkent Bulvarspor ile oynayacağı maç için çalışmalarını sürdürüyor. Takım, çarşamba günü deplasmanda gerçekleşecek bu maça yönelik antrenmanlarını Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

ANTRENMANIN İÇERİĞİ

Antrenman, futbolcuların ısınma hareketleriyle başlayarak pas ve topa sahip olma oyunlarıyla devam etti. Çalışmanın son bölümünde futbolcular taktik çalışmalar yaparak maça hazırlık sürecini ilerletmiş oldu. Yeşil-beyazlı ekip, Kemerkent Bulvarspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile tamamlayacak.