Bursaspor, Kırşehir FSK Maçına Hazırlanıyor

BURSASPOR HAZIRLIKLARINA DEVAM EDİYOR

Bursaspor, TFF 3. Lig 1. Grup’ta yer alan Kırşehir FSK ile oynayacağı maça yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı rakibi için hazırlıklara Teknik Direktör Adem Çağlayan’ın yönetiminde girişti. Akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yapılan antrenman, takımın form tutmasına katkı sağlıyor.

ANRENMAN DETAYLARI

Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve ardından pas çalışmaları ile topa sahip olma oyunlarıyla devam etti. Ekibin futbolcuları, antrenmanın son bölümünde dar alanda çift kale maçlar gerçekleştirerek kondisyonlarını arttırdı. Bursaspor, Kırşehir FSK maçı hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı bir diğer antrenmanla sürdürecek.