Bursaspor Kombine Satışında Rekor Açıkladı

KOMBİNE SATIŞLARINDA YENİ RAKAMLAR AÇIKLANDI

Bursaspor Kulübü, kombine satışlarının sürmesiyle birlikte güncel rakamlarını duyurdu. Proje Kurulu Başkanı Enbiya Topal, yeşil-beyazlı takımın gelecek sezon için kombine satışlarının 23 bin 95’e ulaştığını belirtti. Şubat ayında satışa sunulan bu kombine biletlerden 20 bin 540 adet satılmıştı ve 15 Nisan’da tekrar satışa çıktığında bu sayı 2 gün içerisinde 23 bini geçti.

Enbiya Topal, açıklamasında, “Satışı devam eden gelecek sezon kombinelerinde 23 bin 95 sayısına ulaşmış bulunuyoruz. Bizlere güvenen ve kombinelerini alıp, üye olup, konser bileti alan Bursaspor Taraftarına yakışır bir kutlamayla sezonu tamamlayacağız inşallah. Mayıs’tan itibaren bütçeleri sadece Store için zorlayacağız” dedi.