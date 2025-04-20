Bursaspor Kupasını Aldı, Taraftar Coştu

ŞAMPİYONLUK KUPASI TÖRENİ

TFF 3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluğa ulaşan Bursaspor, Bornova 1877 ile oynadığı maçın ardından gerçekleştirilen törenle kupasını aldı. Bursaspor, 2 hafta önce Artvin Hopaspor maçını kazanarak şampiyonluğu garantilemişti. Bornova 1877’yi 4-1 mağlup ettikten sonra düzenlenen törenle, şampiyonluk kupasına kavuşmanın sevincini yaşadı.

TFF BAŞKANI KUPAYI VERDİ

Tören, Atatürk Kompleksi Matlı Stadı’ndaki platformda gerçekleştirildi. Futbolcular tek tek çağrılarak kupa törenine katıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, şampiyonluk kupasını futbolcular Furkan Emre Ünver ve Ahmet İlhan Özek’e takdim etti. Yeşil-beyazlı taraftarlar, stadyumdaki seyirci rekorunu 43 bin 760’dan 45 bin 170’e yükselterek kırdı. Ayrıca, maç öncesinde Teksas ve Maraton tribünlerinde “Geliyoruz” yazılı pankart ile Red Kit ve Daltonlar koreografisi büyük beğeni topladı.