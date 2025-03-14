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Bursaspor, Kuşadasıspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

TFF 3. Lig’in 24. haftasında deplasmanda Kuşadasıspor ile mücadele edecek olan Bursaspor’da antrenmanlar hız kesmeden sürüyor. Bursaspor, Teknik Direktör Pablo Martin Batalla yönetiminde akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor.

AÇIKLAMALAR YAPILDI

Antrenmanın başlangıcı ısınma hareketleriyle başladı ve ardından pas oyunlarıyla devam etti. Futbolcular antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Bursaspor, Kuşadasıspor ile yapacağı karşılaşmaya yönelik hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla devam ettirecek.

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