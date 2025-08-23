Haberler

Bursaspor, Malatya Hazırlıklarını Tamamladı

BURSASPOR’UN HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Bursaspor, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını Malatya’da yaptığı son idmanla tamamlıyor. Takım, TFF 2. Lig’in ilk haftasında deplasmanda gerçekleşecek mücadele için son provasını gerçekleştirdi. Malatya’da yapılan antrenmanda, takımın hazırlıkları yoğun bir tempoda geçiyor.

IDMANIN DETAYLARI

Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından taktik çalışmalar yapıldı ve antrenman, sonuçlandırma oyunlarıyla sona erdi. Hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, kamp yaptıkları otelde maç saatini beklemeye geçtiler.

DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR

Bursaspor’un yaptığı açıklamada, “Malatya deplasmanımızın ulaşım ve konaklama sponsoru olan Bursa Milletvekilimiz, Sayın Bakanımız Mustafa Varank’a değerli desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” ifadeleri yer aldı. Bu destek, kulüp için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

