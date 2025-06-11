Bursaspor, Nilüfer’e Fazlı Tan’ı Atadı

TEKNİK DİREKTÖR ATAMASI YAPILDI

Bursaspor Kulübü, pilot takım Nilüfer Futbol Kulübü’nde teknik direktör olarak Fazlı Tan’ı atadı. Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, alt yapı projeleri kapsamında pilot takım uygulamasının ilk adımını attıklarını duyurdu. Yeni süreçte, genç futbolcular için özel bir çalışma grubu kurulacak.

20 KİŞİLİK ÖZEL KADRO OLUŞTURULACAK

Başkan Enes Çelik, Nilüfer Futbol Kulübü’nde forma giyecek en az 10 ve Bursaspor A takımında değerlendirilecek en az 5 genç oyuncu ile birlikte Vakıfköy altyapısından da katılacak isimlerle toplamda 20 futbolcudan oluşan özel bir kadro oluşturacaklarını söyledi. Bu genç futbolcuların psikolojik, teknik, fizyolojik ve taktik gelişimlerinin desteklenmesi için bireysel çalışmalar yapılacak.

A MİLLİ HEDEFİYLE ÇALIŞACAKLAR

2025-2026 sezonuyla başlayacak olan bu özel projenin, Bursaspor’un uzun vadeli altyapı hedeflerinin bir parçası olduğu belirtildi. Başkan Çelik, bu gruptan bazı oyuncuların yakın gelecekte A Milli Takım forması giymesini umduklarını ifade etti. “Özellikle alt yapımız için çok önemsediğimiz pilot takımımız için teknik direktörlük görevini Tamer Bey’le birlikte tevdi ettiğimiz Fazlı Tan hocamıza görevinde başarılar diliyorum. 2025-26 sezonunda ilkini oluşturacağımız bu gruptan bazı oyuncularımızı yakın gelecekte A milli takımımızda göreceğimizi umuyoruz. Hayırlı olsun” sözleriyle projeye olan inancını vurguladı.