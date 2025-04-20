Bursaspor, Şampiyonluk Kupasını Aldı

BURSASPOR ŞAMPİYONLUK KUPASINI ALDI

Nesine 3. Lig 1. Grup’ta şampiyonluğu geçen hafta garantileyen Bursaspor, 45 bin yeşil-beyazlı taraftarın katıldığı Bornova 1877 Sportif Yatırımlar maçının ardından şampiyonluk kupasını aldı. Bursaspor, geçtiğimiz hafta ligde liderliğini sağladıktan sonra 29. hafta karşılaşmasında Bornova 1877 Sportif Yatırımlar ile Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Biletlerinin hızlı bir şekilde tükendiği “kapalı gişe” maçı, 45 bin 170 yeşil-beyazlı taraftar tarafından izlendi. Bursaspor, ilk devresini 1-0 önde tamamladığı maçtan 4-1 galip ayrılmayı başardı.

KUPA TÖRENİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Bursaspor’a şampiyonluk kupası törenle verildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yeşil-beyazlı takıma kupasını takdim etti. Binlerce taraftar coşkuyla bu anı kutladı. Ayrıca Bursaspor taraftarları, maça özel bir koreografi hazırladı. “Geliyoruz” yazılı dev pankart açan taraftarlar, “Red-Kit” ve “Daltonlar” çizgi film karakterlerini kartonlarla resmederek sahneye renkli figürler yansıttı.

Karşılaşmada, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, bazı Bursa milletvekilleri ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte kent protokolü de yer aldı.