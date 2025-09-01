Haberler

Bursaspor, Sedat ile yolları ayırdı

BURSASPOR VE SEDAT CENGİZ YOLLARINI AYIRDI

Bursaspor, şampiyon kadrosunda yer alan futbolcu Sedat Cengiz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Yapılan açıklamada, Sedat’ın kulübe sağladığı katkılar için teşekkür edilerek, “Şampiyon kadromuzda yer alan profesyonel futbolcu Sedat Cengiz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız” ifadesine yer verildi. Ayrıca, Sedat’a kariyerinde başarılar dilendi.

SEDAT’A TEŞEKKÜR VE VEDA

Bu süreçte Bursaspor Başkanı Enes Çelik de sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaştı. Çelik, “Emeklerin için teşekkürler kardeşim” diyerek Sedat’a veda etti.

Bursaspor’un, Sedat Cengiz ile yollarını ayırması, kulüp tarihinin önemli bir dönemecini temsil ediyor. Uzaklaşmanın ardından futbolcunun kariyerine nasıl şekil vereceği merak konusu olmaya devam ediyor.

