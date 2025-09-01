Bursaspor, Söğütspor Maçına Hazırlanıyor

BURSASPOR’UN KUPA HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Söğütspor ile yapacağı maça yönelik çalışmalarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde giriş yaptı. Antrenman, Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde yapıldı.
ISINMA VE PAS ÇALIŞMALARI YAPILDI
Bursaspor’un Ziraat Türkiye Kupası kapsamında sahasında ağırlayacağı Söğütspor maçı için hazırlıklarına başlamasıyla birlikte ilk idman, Adem Çağlayan’ın gözetiminde gerçekleştirildi. Antrenmanın ilk kısmında futbolcular ısınma hareketleri yaptı. Çalışmalar pas antrenmanlarıyla devam ederken, idman dar alan oyunlarıyla tamamlandı.
HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK
Bursaspor, maç hazırlıklarına yarın gerçekleşecek antrenmanla sürdürecek.