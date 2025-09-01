Haberler

Bursaspor, Söğütspor Maçına Hazırlanıyor

BURSASPOR’UN KUPA HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Söğütspor ile yapacağı maça yönelik çalışmalarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde giriş yaptı. Antrenman, Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde yapıldı.

ISINMA VE PAS ÇALIŞMALARI YAPILDI

Bursaspor’un Ziraat Türkiye Kupası kapsamında sahasında ağırlayacağı Söğütspor maçı için hazırlıklarına başlamasıyla birlikte ilk idman, Adem Çağlayan’ın gözetiminde gerçekleştirildi. Antrenmanın ilk kısmında futbolcular ısınma hareketleri yaptı. Çalışmalar pas antrenmanlarıyla devam ederken, idman dar alan oyunlarıyla tamamlandı.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK

Bursaspor, maç hazırlıklarına yarın gerçekleşecek antrenmanla sürdürecek.

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu KKTC’ye Gitti

Yeni atanan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdi.
Gazeteciler, İsrail Saldırısını Kınadı

Lübanon'da gazeteciler, İsrail'in Gazze'deki medya mensuplarını hedef almasını protesto etmek ve Gazze'deki meslektaşlarıyla dayanışma içinde olmak için bir eylem gerçekleştirdi.

