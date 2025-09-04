Haberler

Bursaspor Söğütspor Maçını A Spor’dan İzleyin

ÇANAKKALEDE YER ALAN HEYECAN

Bursaspor ile Söğütspor arasında oynanacak maç için canlı izleme imkanları merak ediliyor. Maçın heyecanını yaşamak isteyen futbolseverler, Bursaspor Söğütspor maçı hakkında araştırma yapıyor.

CANLI YAYIN VE MAÇ BİLGİLERİ

Bursaspor ile Söğütspor mücadelesini A Spor aracılığıyla canlı olarak izleyebilirsiniz. Bu akşam saat 21.00’de başlayacak olan karşılaşma, Bursa’daki Timsah Arena Stadyumu’nda gerçekleşecek. Detaylara göz atarak Bursaspor Söğütspor maçını izleme fırsatını kaçırmayın. İyi seyirler dileriz!

TBMM Başkanvekili, Tarım Desteği Vurguladı

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Cumhuriyet dönemine dair önemli açıklamalarda bulundu ve görüşlerini paylaştı.
Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hayvan Pazarlarını Açacak. Türkiye Yüzyılı’nı Birlikte İnşa Edeceğiz. Terörsüz Türkiye İçin Çalışıyoruz. Bayburt’ta Tarımsal Hasıla Artıyor. Destekler Sürecek,...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önümüzdeki hafta Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Artvin ve Iğdır'da yeni hayvan pazarlarının açılacağını duyurdu.

