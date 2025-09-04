Bursaspor, Söğütspor’u 7-0 yendi

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında ev sahibi olarak Söğütspor’u 7-0 gibi farklı bir skorla yenerek bir üst tura geçti. Yeşil-beyazlı ekip, taraftarlarını sahada bıraktığı muhteşem performansla oldukça mutlu etti. Bu karşılaşma, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda gerçekleştirildi ve kadın hakem Asen Albayrak tarafından yönetildi. Albayrak’ın yardımcıları Batuhan Topçu ve Selim Göksu olurken, dördüncü hakem Ömer Ergün Soylu görev aldı.

MAÇTAKİ GOLLER

Bursaspor’un sahaya sürdüğü ilk 11 oyuncuları ise Anıl Atağ, Tunahan Ergül, Hamza Gür, Tayfun Aydoğan, Emrehan Gedikli, İlhan Depe, Hakkı Türker, Muhammet Zeki Dursun, Furkan Emre Ünver, Alperen Babacan ve Emir Kayacık’tan oluştu. Karşılaşmanın golleri şu şekilde gerçekleşti: 18. dakikada, Tayfun Aydoğan ceza sahası dışından yaptığı etkili vuruşla takımını öne geçirdi (1-0). 52. dakikada, Furkan Emre Ünver skoru ikiye çıkardı (2-0). 56. dakikada, Emrehan Gedikli, Hamza Gür’ün asistini değerlendirdi (3-0). 59. dakikada Hakkı Türker’in pasında Hamza Gür bir gol daha atarak durumu 4-0 yaptı. 75. dakikada, Sertaç Çam, köşe atışından sonra skoru 5-0’a getirdi. 81. dakikada, Söğütspor’dan Mümin Kutlu kendi kalesine gol atarak durumu 6-0 yaptı. Son olarak, 89. dakikada Hakkı Türker penaltı atışında farkı 7’ye çıkardı (7-0).

ÜST TURA YÜKSELDİ

Bursaspor, bu etkileyici galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu’na adını yazdırmış oldu. 2. Tur kuralarının ise 8 Eylül Pazartesi günü saat 15.00’te TFF Riva’da çekileceği duyuruldu.