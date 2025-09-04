Bursaspor, Söğütspor’u 7-0 yendi

BURSA SPOR’U KAZANAN GOLLER

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur mücadelelerinde TFF 2. Lig takımı Bursaspor ile Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Söğütspor arasında bir karşılaşma gerçekleştirildi. Bursaspor, kendi evinde Söğütspor’u 7-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Bu maç, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda yapıldı. Kadın hakem Asen Albayrak, bu karşılaşmayı yönetti. Albayrak’a yardımcı hakemlik yapan Batuhan Topçu ve Selim Göksu, dördüncü hakem olarak ise Ömer Ergün Soylu görev aldı.

GALİBİYETİ GETİREN GOLLER VE İLERİ TARİHLER

Bursaspor’un galibiyetine katkıda bulunan goller, 18. dakikada Tayfun Aydoğan, 52. dakikada Furkan Emre Ünver, 56. dakikada Emrehan Gedikli, 59. dakikada Hamza Gür, 75. dakikada Sertaç Çam, 81. dakikada Mümin Kutlu (K.K) ve 89. dakikada Hakkı Türker tarafından atıldı. Bu başarılı sonuçla Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Turu’na yükseldi. İkinci tur kuraları, 8 Eylül Pazartesi günü saat 15.00’te TFF Riva’da çekilecek.