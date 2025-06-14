Bursaspor, Tahir Babaoğlu ile ayrıldı

AİLE KOLEKTİFİ DAĞILIYOR

Bursaspor, şampiyon kadrosunda bulunan Tahir Babaoğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, 2023-2024 sezonunda zafer yaşayan kadroda yer alan oyuncuyla ilgili açıklama yaptı.

TEŞEKKÜR VE GELECEK DİLEĞİ

Bursaspor’un sosyal medya platformlarından yapılan paylaşımda, “Şampiyon kadromuzda yer alan profesyonel futbolcu Tahir Babaoğlu’na, kulübümüze kattıkları, özverisi ve üstün gayretleri için teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz” ifadeleri yer aldı. Bu ayrılığın kulüp için yeni bir dönemin başlangıcını simgelediği belirtiliyor.