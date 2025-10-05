Bursaspor, Teknik Direktör Adem Çağlayan’la Ayrıldı

TEKNİK DİREKTÖR VE SPORTİF DİREKTÖR ÜZERİNE KARAR

Nesine 2. Lig ekiplerinden Bursaspor, teknik direktör Adem Çağlayan ile sportif direktör Recep Bülbül ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik direktör Adem Çağlayan ve sportif direktör Recep Bülbül’ün istifaları, yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir. Kendilerine teşekkür ederiz.” ifadeleri yer aldı.

ADAM Çağlayan’DAN AÇIKLAMALAR

Gazetecilere açıklama yapan Adem Çağlayan, istifa kararını hafta içi Pazartesi günü aldığını, ancak sezon sonu şampiyonluk umutlarını korumak için maçı beklediğini belirtti. Çağlayan, “Benim için Bursaspor sayfası Pazartesi günü kapanmıştı. Nasip bugüneymiş. Ben istediğim ki hafta sonu maç oynayalım, ondan sonra konuşalım. Gereken yerlere de zaten istifa ettiğimi söyledim. Bursaspor’a başarılar diliyorum. Çok iyi bir takım ve çok büyük bir camia. İnşallah sezon sonu şampiyonluk yaşayacaklar. Bazen sinerjinin değişmesi lazım. Biz öyle uygun gördük. Kimin hakkı varsa bizden tarafa helal olsun. Bizim de hakkımız var, lütfen bize helal etsinler. Tek derdimiz, tek düşüncemiz Bursaspor’un başarısıydı. Başka bir şeye yoğunlaşmadık, nasip. Taraftarımıza bir galibiyetle veda etmek isterdik.” dedi.

BURSASPOR’UN LİG PERFORMANSI

Bu sezon takımının başında 7 lig maçına çıkan 43 yaşındaki teknik direktör, 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti. Bursaspor, ligdeki bu performansıyla dikkat çekiyor.