Bursaspor, Teknik Direktör Batalla İle Ayrıldı

TEKNİK DİREKTÖR İLE YOLLAR AYRILDI

Bursaspor Kulübü, Teknik Direktör Pablo Martin Batalla ile olan işbirliğini sonlandırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Teknik direktörümüz Pablo Martin Batalla ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Batalla’ya kulübümüze sunduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz” ifadesi yer aldı.

BATALLA’YA TEŞEKKÜR

Kulüp yönetimi, Batalla’nın Bursaspor’a sunduğu katkılardan ötürü kendisine minnettar olduklarını belirtti. Ayrılığın ardından Batalla’ya gelecek kariyerinde başarılar diliyor.