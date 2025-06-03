Bursaspor Tunahan Ergül ile anlaştı

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bursaspor Kulübü, yeni bir oyuncu ile anlaşma sağladığını duyurdu. Yeşil-beyazlı ekip, Çorum FK’da forma giyen 25 yaşındaki Tunahan Ergül ile sözleşme imzaladı. Kulüp, transfer süreçlerinde aktif bir şekilde ilerlemekte.

GENÇ OYUNCUNUN BEKLENTİLERİ YÜKSEK

Tunahan Ergül, dinamik yapısı ve oyun kurucu özellikleri sayesinde dikkatleri üzerine çekiyor. Önümüzdeki sezon Bursaspor’da önemli bir rol üstlenmesi beklenen genç orta saha oyuncusu, Çorum FK’nın altyapısından yetişmişti. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla da dikkat çekmeyi başarmıştı.

FESİH İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Çorum FK’nın futbolcunun sözleşmesini Bursaspor’dan alınan bonservis bedeli karşılığında fesh ettiği bilgisine ulaşıldı. Bursaspor, transfer döneminde bu tür yeniliklerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.