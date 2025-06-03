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Bursaspor, Tunahan Ergül ile anlaştı

TRANSFER AÇIKLAMASI

Bursaspor Kulübü, Çorum FK’da forma giyen 25 yaşındaki Tunahan Ergül ile anlaşma sağladığını duyurdu. Yeşil-beyazlı takım, transfer çalışmaları kapsamında önemli adımlar atmaya devam ediyor.

GENÇ OYUNCU BEKLENİYOR

Dinamik yapısı ve oyun kurucu özellikleri ile ön plana çıkan genç orta saha oyuncusunun, gelecek sezonda Bursaspor’da belirgin bir rol üstlenmesi öngörülüyor. Çorum FK’nın altyapısından yetişen Tunahan, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

SÖZLEŞME FESİH EDİLDİ

Kırmızı-siyahlı kulübün, futbolcunun sözleşmesini Bursaspor’dan alınan bonservis bedeli karşılığında feshettiği bildiriliyor. Bursaspor’un bu transferle birlikte takımın gücünü artırmayı hedeflediği anlaşılıyor.

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