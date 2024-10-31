“Bursaspor, Türkiye Kupası’nda 3-1 İle Yükseldi!”

BURSA SPORUNUN ÜSTÜN PERFORMANSI

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında daha etkili bir oyun sergileyen Bursaspor, 33. dakikada Mücahit Can Aksoy’un attığı golle soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İKİNCİ YARIDA PENALTI KRİTİĞİ

İkinci yarıya da hızlı başlayan yeşil-beyazlı ekip, 53. dakikada Sedat Cengiz’in kullandığı penaltı ile skoru 2-0’a taşıdı. Ancak, 64. dakikada 7 Eylül Turgutlu 1984, Yunus Emre Atsız ile farkı 1’e indirdi ve durumu 2-1 yaptı.

SON DAKİKA GOLÜ İLE GALİBİYET

Bursaspor, karşılaşmanın son dakikalarında, 90+5’te Bora Yılmaz’ın bulduğu golle farkı tekrar 2’ye çıkardı ve maçı 3-1 kazanarak adını 4. tura yazdırdı.