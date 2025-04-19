Bursaspor U19, Eskişehirspor’u Yendi

U19 TAKIMI ŞAMPİYONLUGU GARANTİLEDİ

Bursaspor A Takımı’nın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından, U19 takımı da Eskişehirspor’u yenerek sezonu bitirmeden şampiyonluğunu güvence altına aldı. Bursaspor U19 Takımı, deplasmanda oynadığı maçta Eskişehirspor’u mağlup ederek bu başarıyı elde etti.

MAÇTA ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Eskişehir’deki karşılaşmayı, Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Kutlucan ve Sportif Direktör Recep Bülbül tribünden izledi. Bu önemli maçı takip eden üst düzey yöneticiler, takımın başarısını yerinde görme fırsatı buldu.