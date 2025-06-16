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Bursaspor, Üç Genç Futbolcu İle Sözleşme İmzaladı

GENÇ YETENEKLER PROFESYONEL OLDU

Bursaspor, altyapısından yetişen üç genç oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı. Ayrıca, Taha Karataş’ın sözleşmesinin de yenilendiği belirtildi. Yeşil-beyazlı kulüp, Vakıfköy’den çıkan yetenekleri profesyonel kadrosuna eklemeye devam ediyor.

TÜM GÖZLER 2025-2026 SEZONUNDA

Altyapıdan A takıma çıkan Muhammet Cihat Kumova, Enes Kaya ve Efe Baran Ceylan ile profesyonel sözleşmeler imzalandı. Bu üç futbolcunun, 2025-2026 sezonu itibarıyla A takımda görev alması bekleniyor. Taha Karataş ise uzun süredir A takımda bulunduğu için sözleşme yenileyerek kariyerine devam ediyor.

Bursaspor, bu dört futbolcunun yeşil-beyazlı forma altında başarılı bir kariyer geçirmesine temenni etti. Kulüp, altyapıya yaptığı yatırımlarla genç yeteneklerin gelişimini desteklemeye devam ediyor.

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