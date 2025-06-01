Bursaspor’un 62. Yılı Kutlandı

KUTLAMALAR COŞKUYLA YAPILDI

Bursaspor Kulübü, 62. kuruluş yıl dönümünü kutlamak amacıyla binlerce taraftar, meşale ve havai fişeklerle bir araya geldi. Yeşil-beyazlı taraftar grupları, kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımın ardından, Bursa Millet Bahçesi’nde eski Atatürk Stadyumu’nun bulunduğu alana toplandı.

Burada konuşma yapan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, dinleyicilere seslenerek yeşil-beyazlı taraftarların 62. yılını kutladı. Çelik, “Bütün Türkiye sizi konuşuyor. Bursaspor 1967 yılında Süper Lig’de oynamaya başladı. O günden bugüne çok önemli başarılar elde ettik. Daha yapacak çok işimiz var.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da Bursaspor’un 2. Lig’e yükselmesini kutlayarak, her yeni yaşında şampiyonluklar kazanmasını diledi.

MEŞALELER VE HAVAİ FİŞEKLER

Konuşmaların sona ermesinin ardından, saat 21.16’yı gösterdiğinde binlerce meşale yakıldı ve etkileyici bir havai fişek gösterisi yapıldı. Taraftarlar, kulübün marşlarını söyleyerek yıl dönümünü coşkuyla kutladıktan sonra alandan ayrıldılar.