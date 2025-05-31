Bursaspor’un Borcu 1.1 Milyar TL

BORÇ DURUMU AÇIKLANDI

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, kulübün toplam borcunun 2.1 milyardan 1.1 milyara gerilediğini duyurdu. Bu açıklama, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Olağan Mali ve İdari Genel Kurulu’nda yapıldı. Çelik, toplantıda kulübün kalan ve ödenen borçları hakkında bilgi vererek Bursaspor’un toplam borcunun önemli bir şekilde azaldığını belirtti.

BANKALARA BORÇ SIFIRLANDI

Başkan Çelik, Bursaspor’un bankalara olan borcunun tamamen sıfırlandığını ifade etti. Çelik, “Hiçbir futbolcumuza kendi dönemimizde borcumuz yok. Kendi dönemimizdeki 260 milyon TL borcumuzu kapatarak herhangi bir borç bırakmadık. Hibe olarak bunu yaptık, yönetici alacağı söz konusu değil. Geçmişten gelen meşhur Bursaspor borcunu ben de sizin gibi merak ediyordum. Son kapattığımızda banka borçları 197.7 milyondu. Bu kapatılmasaydı 90 milyon daha borç gelecekti. Bursaspor’un hiçbir bankaya borcu yok. 197 milyon borcunu da kapatmış bulunmaktayız” şeklinde konuştu.

BORÇLARIN YARISI KAPANDI

Çelik, güncel borç durumunu da aktararak, “107 milyonunu 1 eski başkan dışında tamamını sildirdik. Tüm Bursaspor eski yönetici ve başkanlarına teşekkür ediyorum. Geriye kalan 1 milyar TL borcumuzun yüzde 60’ı eski yöneticilere ait. Alacağı borç 593 milyon TL. 364 milyon liralık kamu borcunun 168.7 milyonunu ödedik. Personele 3.8 milyon, transfer tahtasına 513.6 milyon liralık kapattığımız bir rakam var. Transfer tahtasından 513 milyon kapandı. Ödenmeyen bir yabancı dosya var. Mahkeme sürüyor. 40 milyonluk bir sayı var. Tahtada herhangi bir dosya yok. Toplamda geçmişten gelen 1 milyar 271 milyon TL borç kapaması gerçekleştirdik ve toplamda güncel 1.1 milyar TL borç kaldı” ifadelerini kullandı.