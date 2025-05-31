Bursaspor’un Borcu 1.1 Milyara Düştü

BORÇ DURUMU VE KAPATILAN RAKAMLAR

Bursaspor’da Başkan Enes Çelik, kulübün mevcut borcunun 2.1 milyardan 1.1 milyara düştüğünü belirtti. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Olağan Mali ve İdari Genel Kurulu’nda Çelik, kulübün borç durumunu detaylı bir şekilde aktardı. Çelik, “Bursaspor’un bankalara borcu kalmadı” ifadeleriyle, kulübün finansal durumunun iyileştiğini açıkladı.

GEÇMİŞTEN GELEN BORÇLAR VE ÖDEMELER

Çelik, kulüp tarihinde yaşanan borçların önemli kısmının kapatıldığını vurguladı. “Hiçbir futbolcumuza kendi dönemimizde borcumuz yok” diyen Çelik, kendi dönemlerindeki 260 milyon TL borcu kapatarak sorunsuz bir dönem geçirdiklerini ifade etti. Banka borçlarının kapatılması gerektiğini belirten Çelik, geçmiş yönetimlerin borçlarının yarısının da bu süreçte silindiğini dile getirdi.

AYRINTILI BORÇ ANALİZİ

Başkan Enes Çelik, borç dağılımını da açıkladı. Geriye kalan 1 milyar TL borcunun yüzde 60’ının geçmiş yönetimlerden kaynaklandığını aktardı. Ayrıca 593 milyon TL alacak borcun bulunduğu ve 364 milyon liralık kamu borcunun 168.7 milyonunun ödendiği bilgisi verildi. Personele 3.8 milyon ve transfer tahtasına 513.6 milyon TL kapatıldığını belirten Çelik, “Toplamda geçmişten gelen 1 milyar 271 milyon TL borç kapaması gerçekleştirdik ve toplamda güncel 1.1 milyar TL borç kaldı” şeklinde konuştu.