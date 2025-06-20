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Bursaspor’un Şampiyonluk Hedefi Devam Ediyor

BURSASPOR’UN ŞAMPİYONLUK HEDEFİ

Proje Kurulu Başkanı Enbiya Topal, Bursaspor’un yeni sezon kadrosunun şampiyonluk için yeterli olduğunu ifade ediyor. Transfer çalışmaları ve takım kadrosu hakkında önemli açıklamalarda bulunan Topal, geçen sezon transfer tahtasının açılmasının ardından yapılan önemli hamlelerle takımın 10 puan farkla şampiyonluğa ulaştığını hatırlatıyor.

Yeni sezonda da şampiyonluk hedefinde olduklarını belirten Enbiya Topal, “Süper Lig, TFF 1 ve TFF 2’den şampiyonluk yaşamış üst düzey oyuncuları kadromuza kattık. Transfer ettiğimiz 11 yeni oyuncu ve geçen sezondan devam eden isimlerle hedefimize ulaşacağız” diyor.

Topal, sosyal medya üzerinden futbolculara ve teknik heyete yönelik eleştirilerle ilgili olarak ise, “Futbolcularımızı, teknik ekibimizi ve idari kadromuzu yetersiz göstermeye çalışanlara artık son verilmesini istiyoruz. Bu bir hadsizliktir, şımarıklıktır” şeklinde konuşuyor. Topal, “Bize güvenen makul kitleyle birlikte bu sezonda da huzurlu, mutlu ve gururlu bir şampiyonluk yaşayacağız” ifadeleriyle sözlerini tamamlıyor.

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