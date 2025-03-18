Bursaspor’un Yeni Teknik Direktörü Adem Çağlayan

TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE ADEMP Çağlayan ATANDI

Bursaspor, 3. Lig’de mücadele eden bir takım olarak, teknik direktör Pablo Martin Batalla’nın ardından yeni bir sayfa açarak Adem Çağlayan’ı teknik direktör olarak atadığını açıkladı. Çağlayan için düzenlenen törende, kulüp başkanı Enes Çelik de yer aldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Sayın Adem Çağlayan ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diler, Adem Çağlayan ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz.” ifadeleri yer aldı.

PABLO MARTİN BATALLA İLE YOLLAR AYRILDI

Bursaspor, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yollarını daha önce ayırmıştı. Kulübün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, “Teknik Direktörümüz Pablo Martin Batalla ile karşılıklı anlaşma sağlanarak yollarımız ayrılmıştır. Sayın Batalla’ya kulübümüze sunduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz.” denildi. Kulüp başkanı Enes Çelik de Batalla’ya olan vefasını göstererek, “Verdiğin hizmetler için teşekkür ederim Pablo, bundan sonra da bu şehrin çocuklarının Bursasporlu olması için bizimle beraber misyonun devam ediyor, gracias amigo” dedi.

BATALLA’DAN VEDA AÇIKLAMASI

Pablo Martin Batalla, Bursaspor’a veda eden bir yazılı açıklama yaptı. Batalla, “Sezon başında koyduğumuz hedeflere ulaşacağımıza olan inancımı devam ettirmeme ve ligi bu doğrultuda tamamlayacağımızdan emin olmama rağmen kulüp yönetimi, değişim için doğru zamanın geldiğine karar verdi. Bu kararın Bursaspor için en iyisi olmasını temenni ediyorum” dedi. Ayrıca, “Son haftalardaki beklenmedik sonuçlara rağmen takımı bırakma gibi bir niyetim yoktu. Bana bu büyük camiada çalışma fırsatı veren herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Batalla, oyuncularına, teknik ekibine ve kulüp çalışanlarına teşekkür ederek, taraftara da özel bir selam gönderdi.

ADEM Çağlayan’IN GEÇMİŞİ

Adem Çağlayan, 1981 Erzurum doğumlu olup, daha önce TFF 2. Lig takımlarından GMG Kastamonuspor’u çalıştırdı. 14 Şubat’ta karşılıklı anlaşma ile bu takımla yollarını ayıran Çağlayan, Yeni Mersin İdman Yurdu, Adana 1954 FK ve Ankaraspor gibi kulüplerde de görev aldı. Bursaspor’un yeni teknik direktörü, beklenen başarının temeli için büyük bir sorumluluk üstlenecek.