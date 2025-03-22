Bursaspor’un Yeni Teknik Direktörü Kazandı

ADAM CÜRMANIN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ İLK MAÇINDA GÜLÜYOR

Bursaspor, Adem Çağlayan’ın teknik direktörlük görevine başlamasının ardından ilk maçına çıktı. TFF 3. Lig 1. Grup 25. hafta karşılaşmasında, Bursaspor evinde Kırşehir FSK ile mücadele etti. Bursaspor, bu maçı 4-0’lık net bir skorla kazanarak galibiyetle tanıştı.

GAZİBEY ATTI, TAKIM RAHATLATTI

Karşılaşmada Teknik Direktör Adem Çağlayan, ilk maçında galibiyet elde etti. Takımın performansı, yeni hoca ile birlikte umut verici bir görüntü sergiledi. Bursaspor’un bu zaferi, hem teknik ekip hem de futbolcular için moral kaynağı oldu.