Bursaspor Ve Eskişehirspor Dostluk Maçı

BURSASPOR VE ESKİŞEHİRSPOR’DAN ANLAMLI MAÇ

Bursaspor ile Eskişehirspor, “Doğa İçin Tek Yürek” sloganıyla düzenlenen dostluk maçında sahada buluştu. Bu karşılaşma, bilet gelirlerinin yanan orman alanlarının yeniden ağaçlandırılmasına bağışlanması amacıyla gerçekleştirildi. Bursaspor’un Nesine 2. Lig’e yükselmesi ile Eskişehirspor’un Nesine 3. Lig’de yeni sezona başlayacak olması, bu maçı daha da anlamlı hale getirdi. İki takım, Bursa Matlı Atatürk Stadı’nda karşı karşıya gelirken, stadyumda yapılan “kapalı gişe” ile yaklaşık 40 bin seyirci takımlarını destekledi.

Maç öncesi, çeşitli yerlerde meydana gelen orman yangınlarında hayatını kaybeden orman işçileri ve gönüllülerin fotoğraflarıyla birlikte önemli bir pankart açıldı. Pankartta “Unutmadık, unutmayacağız” ifadesinin yer almasının yanı sıra “Aynı ateş yaktı canımızı, aynı yürek söndürür bu yangını” yazısı da dikkat çekti. Ayrıca, yangınlarla mücadele eden Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de Bursaspor yönetimi tarafından maça davet edildi. Karşılaşma, hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu ile başlanırken, sonrasında İstiklal Marşı okundu.

İlk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanan mücadelede, Bursasporlu Muhammed Demir ile Eskişehirsporlu Deniz Keskin karşılıklı gollerle skoru dengeledi. İkinci yarı ise Bursaspor’dan Ertuğrul Ersoy’un attığı golle 2-1 sona erdi. Bu anlamlı dostluk maçı, oyuncuların ve taraftarların birlikteliği ile doğa için önemli bir çağrı yapıldı.