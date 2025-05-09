Bursaspor Yeni Formalarını Tanıttı

FORMALAR TARAFTARLA BULUŞUYOR

Bursaspor, TFF 3. Lig’de grubunu lider tamamlayarak TFF 2. Lig’e yükseldi ve yeni sezonda giyeceği formaları taraftarlarına tanıttı. Kulüp, resmi web sitesinde yeni sezon için tasarlanan hem maç hem de taraftar formalarını paylaştı.

TARAFTAR YORUMLARI OLUMSUZ DEĞİL

Yeşil-beyazlı taraftarlar, paylaşılan formalar hakkında yaptıkları yorumlarla beğenilerini ifade etti. Yıllardır özlemle bekledikleri bu tasarımlar, taraftarların ilgisini çekiyor ve yeni sezona yönelik heyecanı artırıyor.