Bursaspor, Yeni Malatyaspor’u 8-0 Yendi

Bursaspor, Nesine 2. Lig’in açılış haftasında deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor’u 8-0’lık farklı bir skorla yenerek lige etkileyici bir başlangıç yapıyor. Bu maça damgasını vuran isimler arasında Ertuğrul Ersoy (2 gol), Tayfun Aydoğan, Sertaç Çam (2 gol), Muhammet Demir (2 gol) ve İlhan Depe yer aldı. İlk yarıda 3-0’lık skorla önde tamamlayan Bursaspor, ikinci yarıda sahaya yansıttığı performansla 5 gol daha atarak maçın sonucunu belirledi.

YENİ MALATYASPOR KADROSU

Yeni Malatyaspor’un kadrosunda bulunan isimler arasında kaleci Çınar Yıldızlı, defansta Kürşat Yılmaz Selamoğlu, Talha Garip, Muhammed Göktürk Gök, Muhammet Emir Ulusoy; orta saha oyuncuları Miraç Küçük, Murat Şamil Güler, Burak Efe Yaz, Enes Nas, Osman Katipoğlu ve Mehmet Emin Taştan yer aldı. Yedek oyuncular arasında ise Erhan Açıkgöz, Eray Şişman, Ahmet Barman, Onur Nazlı, Kemalcan Esen, Ekrem Anuk ve Muhammed Mustafa Tatar bulunuyor. Teknik sorumlu olarak Faruk Akçınar takıma yön veriyor.

BURSASPOR KADROSU

Bursaspor ise maçta Kerem Matışlı’nın kalede yer aldığı bir kadro ile sahaya çıktı. Defansif oyuncular arasında Alperen Babacan, Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan Yayıkcı, Sefa Narin; orta saha oyuncuları Tayfun Aydoğan, Sertaç Çam, Tunahan Ergül, Hakkı Türker, Barış Gök ve forvet Muhammet Demir mücadele etti. Yedekler arasında Salih Efe Fidan, Furkan Emre Ünver, Emir Kayacık, Enes Çalışkan, Sedat Cengiz, Muhammet Zeki Dursun, Hamza Gür, Ertuğrul İdris Furat, İlhan Depe, ve Emrehan Gedikli yer aldı. Bursaspor’un teknik sorumluğu Adem Çağlayan üstleniyor.