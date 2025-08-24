Haberler

Bursaspor, Yeni Malatyaspor’u 8-0 Yendi

BURSASPOR’UN FARKLI GALİBİYETİ

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un açılış maçında Yeni Malatyaspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu’nda gerçekleşen mücadelede Bursaspor, rakibini 8-0’lık bir skorla yenerek dikkat çekti. Bu galibiyet, Bursaspor’un yeni sezona başarılı bir başlangıç yapmasını sağladı.

BURSASPOR GOL YAĞMURU YAPTI

Bursaspor’un golleri, maç boyunca takımın performansını ortaya koydu. 1 ve 41. dakikalarda Ertuğrul Ersoy, 10. dakikada Tayfun Aydoğan, 58 ve 82. dakikalarda Sertaç Çam, 78 ve 84. dakikalarda Muhammet Demir ve 89. dakikada İlhan Depe fileleri havalandırdı. Bu sonucuyla Bursaspor, 3 puanla ligdeki yerini aldı.

Yeni Malatyaspor, ligde -6 puanla başladığı ilk maçında henüz puanla tanışamadı. Bursaspor’un yanında ikinci sırada yer alan takım, önümüzdeki hafta Kahramanmaraş İstiklal Spor’un deplasmanına gidecek. Bursaspor ise bir sonraki karşılaşmasında 1461 Trabzon FK ile sahasında buluşacak.

Pamukkale’de Yangın Kontrol Altına Alındı

Pamukkale'deki Honaz Dağı eteklerinde çıkan orman yangını, gece boyunca süren müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmaları için 380 personel ve 9 helikopter görevde.
Arhavi Off-Road Yarışları Heyecan Dolu

51. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nde yapılan off-road yarışlarında iki aracın devrilmesiyle yaralanma olmadan olay atlatıldı; pilotların soğukkanlılığı takdir topladı.

