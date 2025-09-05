Haberler

Bursaspor, Yeni Mersin Hazırlıklarını Başladı

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Bursaspor, Lig’in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Mersin İdmanyurdu maçı öncesi hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde start verdi. Antrenman, Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman Süreci

İlk bölümde ısınma hareketleri yapıldıktan sonra çalışmalar pas organizasyonları ve dar alan oyunlarıyla sürdürüldü. Söğütspor maçında oynayan futbolcular ise günü yenileme çalışması yaparak tamamladı. Takımın yarın sabah saatlerinde Mersin’e hareket etmesi planlanıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

A Mili Takım, İspanya Maçına Hazırlanıyor

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu mücadelesi için İspanya ile yapılacak maç öncesi Konya'da antrenman yapmaya başladı.
Haberler

Zagreb’de Ayasofya Fotoğrafları Sergisi Açıldı

Hırvatistan'ın Sisak kentindeki Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nde "Ayasofya Fotoğrafları" sergisi açıldı. Sanatçı İzzet Keribar ve Mehmet Özçay'ın eserleri sergilendi.

