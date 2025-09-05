Bursaspor, Yeni Mersin Hazırlıklarını Başladı

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Bursaspor, Lig’in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Yeni Mersin İdmanyurdu maçı öncesi hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde start verdi. Antrenman, Teknik Direktör Adem Çağlayan yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenman Süreci

İlk bölümde ısınma hareketleri yapıldıktan sonra çalışmalar pas organizasyonları ve dar alan oyunlarıyla sürdürüldü. Söğütspor maçında oynayan futbolcular ise günü yenileme çalışması yaparak tamamladı. Takımın yarın sabah saatlerinde Mersin’e hareket etmesi planlanıyor.