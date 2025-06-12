Bursaspor, Yeni Sezon İçin Değişiyor

BURSASPOR’DA KADRO YAPILANMASI

Bursaspor, 2025-2026 sezonu öncesi kadro yapısını gözden geçiriyor ve bazı oyuncuların takımdan ayrılması gündemde. TFF 2. Lig temsilcisi olan Bursaspor, yeni sezon planları çerçevesinde kiralık sözleşmeleri sona eren futbolcularıyla yollarını ayırırken, mevcut sözleşmeleri biten oyuncuların durumu belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren Furkan Özyapı, Vefa Temel ve Berkan Mahmut Keskin, kulüplerine geri döndü. Bu ayrılıklar sonrasında gözler, 30 Haziran’da sözleşmesi bitecek diğer oyunculara çevrildi.

SÖZLEŞME DÜZENLEMELERİ BELİRSİZ

Zekeriya Topayan, Furkan Emre Ünver ve Mustafa Tahir Babaoğlu gibi oyuncuların sözleşmelerinin sonuna gelindi. Bu futbolculardan hangileriyle yeni bir sözleşme imzalanacağı henüz belirlenmedi. Ayrıca, genç oyuncular Samet Bozkurt ve Kerem Dede’nin durumu da belirsizliğini korurken, kulüp bu oyuncular üzerinde nasıl bir plan yapacağına karar vermedi.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

Geçtiğimiz sezon takımın iskeletini oluşturan isimlerden Ahmet İlhan Özek, Yiğitali Bayrak, Bora Yılmaz, Abdullah Tazgel, Furkan Saki ve Mücahit Can Akçay’a üst liglerden teklifler geldiği bildiriliyor. Bu oyuncuların, yeni sezon planlamasında yer almadıkları ve transfer görüşmelerine açık oldukları ifade ediliyor. Bursaspor’un kadrosunu güncel tutmak ve takımı geliştirmek amacıyla yapılacak düzenlemeler, taraftarlar ve futbol camiası tarafından merakla bekleniyor.