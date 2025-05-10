Bursaspor Yörsan, Darüşşafaka Lassa’yı Yendi

MAÇIN DETAYLARI VE HAKEMLER

Salon: TOFAŞ Spor Salonu

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil, Uğur Akyıldız

BURSA SPOR YÖRSAN’IN PERFORMANSI

Bursaspor Yörsan takımında oyuncuların skorları şöyle sıralandı: Brown 12, de Julius 8, Michineau 18, Grantham 15, Sharma 7, Sarper David Mutaf 23, Gavrilovic 9, Berkay Candan 6.

DARÜŞŞAFAKA LASSA’NIN KATKILARI

Darüşşaka Lassa takımındaki oyunculardan bazıları ise şu şekilde: Tarık Sezgün, Sibande 10, Appleby 8, Enes Berkay Taşkıran 6, Moore 15, Tinkle 13, Gach 6, Pecarski 4, Ege Demir 7, Brajkovic 13 ve Tolga Kay 1.

MAÇIN SONUCU VE PERİYOTLAR

Maçın periyotları ise şu şekilde gerçekleşti: 1. Periyot: 31-19, Devre: 55-36, 3. Periyot: 79-63. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasında Bursaspor Yörsan, Darüşşafaka Lassa’yı 98-82 mağlup etti.