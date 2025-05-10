Bursaspor Yörsan, Darüşşafaka Lassa’yı Yendi

MAÇIN DETAYLARI VE HAKEMLER
Salon: TOFAŞ Spor Salonu
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil, Uğur Akyıldız
BURSA SPOR YÖRSAN’IN PERFORMANSI
Bursaspor Yörsan takımında oyuncuların skorları şöyle sıralandı: Brown 12, de Julius 8, Michineau 18, Grantham 15, Sharma 7, Sarper David Mutaf 23, Gavrilovic 9, Berkay Candan 6.
DARÜŞŞAFAKA LASSA’NIN KATKILARI
Darüşşaka Lassa takımındaki oyunculardan bazıları ise şu şekilde: Tarık Sezgün, Sibande 10, Appleby 8, Enes Berkay Taşkıran 6, Moore 15, Tinkle 13, Gach 6, Pecarski 4, Ege Demir 7, Brajkovic 13 ve Tolga Kay 1.
MAÇIN SONUCU VE PERİYOTLAR
Maçın periyotları ise şu şekilde gerçekleşti: 1. Periyot: 31-19, Devre: 55-36, 3. Periyot: 79-63. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasında Bursaspor Yörsan, Darüşşafaka Lassa’yı 98-82 mağlup etti.