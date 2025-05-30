Bursluluk Sınavı Sonuçları Açıklandı

SONUÇLAR AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, 27 Nisan’da gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nın sonuçlarını duyurdu. Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan sonuçlara göre, bu sınav, 824 iç saha ve 2 dış saha sınav merkezi kullanılarak, toplamda 3 bin 688 okul ve 55 bin 748 salonda yapıldı.

BAŞARILI ÖĞRENCİLERİN SAYISI

Sınavda 70 bin öğrenci, burs almaya hak kazanarak başarılı oldu. Devlet koruması altında olan ve diğer yasalarla burs alma hakkı bulunan 4 bin 673 öğrencinin tamamına burs imkanı sağlandığı da belirtildi.