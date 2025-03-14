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Buruk, Belözoğlu’na Karşı 4’te 4 Yaptı

Okan Buruk’un Emre Belözoğlu’na Karşı Üstünlüğü

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’na karşı Trendyol Süper Lig’de gerçekleştirdiği 4 maçı da kazanmayı başarıyor. Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray, Antalyaspor’u ağırladı. Bu karşılaşma ile eski takım arkadaşları Okan Buruk ile Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak bir kez daha yüzleşmiş oldu.

Rekabetin Detayları

İki teknik adam, Süper Lig’de toplamda 4. kez karşı karşıya gelirken, Okan Buruk bu maçların tamamında galip geldi. Rekabet süresince Okan Buruk, Galatasaray’ı çalıştırırken, Emre Belözoğlu ise Başakşehir, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor takımlarının başında yer aldı. Süper Lig’de oynanan bu 4 karşılaşmada Buruk’un ekibi toplamda 15 gol atarken, Belözoğlu’nun takımları gol kaydedemedi.

– İSTANBUL

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