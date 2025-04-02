Buruk’tan Rangers Taktiğiyle Fener’e Hazırlık

GALATASARAY’IN DERBİ HAZIRLIĞI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu akşam Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacakları derbi için özel bir taktik geliştirdi. Buruk, Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde Rangers’a 3-1 yenildiği maçı analiz ederek, bu maçın derbide nasıl bir strateji izlenmesi gerektiğine karar verdi.

RANGERS MAÇI ÖRNEK ALINDI

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş’a 2-1 yenilen Galatasaray, bu derbiden elde ettiği derslerle sahaya çıkacak. Okan Buruk, Fenerbahçe’nin Rangers maçındaki zayıf noktalarını belirlemek amacıyla bu maçı ekibiyle birlikte birçok kez inceledi. Bu bağlamda, İskoç ekibinin taktiğini baz alan sarı-kırmızılılar, daha dirençli bir oyun planıyla sahada olacak.

ÖZEL GÖREVLERLE HAZIRLIK

Buruk, Mario Lemina’yı bu maça özel bir şekilde hazırlıyor. Savunmaya ağırlık vermesi beklenen Kaan Ayhan da sağ bekte Przemyslaw Frankowski’nin yerine görevlendirilecek. Orta sahayı kalabalık tutmayı hedefleyen Buruk, Barış Alper Yılmaz ile Victor Osimhen’in savunma arkasına yapacağı ani koşularla rakibi zorlamayı düşünüyor.

HEDEF: FENERBAHÇE’NİN ZAYIF NOKTALARI

Galatasaray, Fenerbahçe’nin Rangers karşısındaki zayıflıklarını hedef alarak, hızlı hücumlar ve disiplinli bir orta saha ile rakibini aşmayı planlıyor. Okan Buruk’un belirlediği bu strateji, galibiyet getirdiği takdirde kupada önemli bir avantaj sağlayacak.