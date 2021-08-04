Buse Naz Çakıroğlu altın madalya için çıkacak

Tokyo’dan art arda güzel haberler gelmeye devam ediyor. Buse Naz Çakıroğlu da Cumartesi günü altın madalya için yarışacak.

Tokyo 2020’de daha önce madalyayı garantileyen milli boksör Buse Naz Çakıroğlu 51 kilo yarı finalinde Tayvanlı rakibi Huang Hsiao-wen’i mağlup ederek finale yükseldi. Buse Naz Çakıroğlu, final maçında Bulgar sporcu Stoyka Zhelyazkova Krasteva ilekarşı karşıya gelecek. Maç 7 Ağustos Cumartesi günü oynanacak.

Çin Taipeisi’nden Hsiao-Wen Huang ise bronz madalyada kaldı.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener de izledi.

FİNAL MAÇI CUMARTESİ 08.15’TE

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda boksta kadınlar 51 kiloda finale çıkan Buse Naz Çakıroğlu’nun finaldeki rakibi Bulgar sporcu Stoyka Zhelyazkova Krasteva oldu.

Kokugikan Arena’da Bulgar sporcu, ev sahibi Japonya’dan Tsukimi Namiki’yi 5-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Krasteva’nın bir Avrupa şampiyonluğu, iki kez de dünya ikinciliği bulunuyor.

Buse Naz’ın Krasteva ile final müsabakası 7 Ağustos Cumartesi günü TSİ 08.15’te oynanacak. Maç TRT Spor’da naklen yayınlanacak.