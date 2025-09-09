Buse Naz Çakıroğlu Çeyrek Finale Yükseldi

İŞTE BUSE NAZ ÇAKIROĞLU’NUN BAŞARISI
İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası’nın altıncı gününde milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, son 16 turunda ringe çıktı. Kadınlar 51 kg kategorisinde yer alan milli sporcu, Venezuelalı rakibi Irismar Del Valle Cardozo Rojas ile karşı karşıya geldi.
MÜCADELEDE ÜSTÜNLÜK KURDU
Buse Naz Çakıroğlu, Venezuelalı rakibi karşısında baştan sona kadar üstün bir performans sergiledi. Mücadele sonunda, hakem kararıyla 5-0 galip gelerek çeyrek finale yükselmeyi başardı.