Haberler

Buse Naz Çakıroğlu Çeyrek Finale Yükseldi

MİLLİ BMX SPORCUMUZUN BAŞARISI

İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası’nın altıncı günü, milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu için heyecan dolu anlara sahne oldu. Kadınlar 51 kg kategorisinde ringe çıkan milli sporcumuz, son 16 turunda karşılaştığı Venezuelalı rakibi Irismar Del Valle Cardozo Rojas ile ringde mücadele etti.

ZAFERLE ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

Buse Naz Çakıroğlu, rakibi karşısında baştan sona kadar üstün bir performans sergiledi. Mücadele boyunca hakimiyeti elinde tutan Çakıroğlu, hakemlerin verdiği 5-0’lık sonuçla galip gelerek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

ÖNEMLİ

Haberler

Ağrı’nın Canlı Hayvan Borsası Açılacak

Ağrı'da şap hastalığı nedeniyle geçici kapatılan Canlı Hayvan Borsası, aşılama çalışmalarının tamamlanmasıyla 10 Eylül 2025'te tekrar açılacak.
Haberler

Antalya’da Trafik Kazasında Hayat Kaybı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 17 yaşındaki genç, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kazanın ardından sürücü yaralanırken, soruşturma sürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.