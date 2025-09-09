Buse Naz Çakıroğlu Çeyrek Finale Yükseldi

MİLLİ BMX SPORCUMUZUN BAŞARISI

İngiltere’nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası’nın altıncı günü, milli boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu için heyecan dolu anlara sahne oldu. Kadınlar 51 kg kategorisinde ringe çıkan milli sporcumuz, son 16 turunda karşılaştığı Venezuelalı rakibi Irismar Del Valle Cardozo Rojas ile ringde mücadele etti.

ZAFERLE ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİ

Buse Naz Çakıroğlu, rakibi karşısında baştan sona kadar üstün bir performans sergiledi. Mücadele boyunca hakimiyeti elinde tutan Çakıroğlu, hakemlerin verdiği 5-0’lık sonuçla galip gelerek çeyrek finale yükselmeyi başardı.