Buse Naz Çakıroğlu Çeyrek Finale Yükseldi. GİZEM ÖZER UÇUK NEDENİYLE DİSKALİFİYE OLDU

Milli Boks Takımından Başarılı Performans

ÇEYREK FİNALDE BUSE NAZ ÇAKIROĞLU

İngiltere’de 4-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası’nda kadınlar 51 kiloda yer alan milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finale yükseldi. M&S Bank Arena’da gerçekleştirilen etkinlikte, Buse Naz, Venezüellalı sporcu Valle Cardozo Rojas ile son 16 turunda karşılaştı. Maç boyunca hakim olan Buse Naz, rakibini 5-0 yenerek çeyrek finaldeki yerini aldı. Çeyrek finalde Buse Naz, Hindistan’dan Zareen Nikhat ile mücadele edecek.

GİZEM ÖZER’İN DİSKALİFİYESİ

Milli boksör Gizem Özer ise 60 kiloda, dudağındaki uçuk nedeni ile sağlık kuralları gereği diskalifiye edildi. Son 16 turu öncesinde yapılan rutin sağlık kontrolleri sırasında, Gizem Özer’in ringe çıkmasına izin vermeyen doktorlar, Dünya Boks’u sağlık talimatlarında bulunan “Deride potansiyel bulaşıcı uçuk ve bakteriyel enfeksiyon olma ihtimaline karşın sporcu diskalifiye edilir.” kuralı gereğince milli sporcuyu, diğer sporculara hastalık bulaştırmamak amacıyla yarıştırmama kararı aldı. Aynı gün içinde iki farklı boksör de benzer sebeplerden dolayı ringe çıkamadı.