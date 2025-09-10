YARI FİNALLERE YÜKSELDİ

İngiltere’de süren Dünya Boks Şampiyonası’nda kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, yarı finale yükseldi. Liverpool’daki M&S Bank Arena’da gerçekleştirilen şampiyonada, akşam seansında ringe çıkan Olimpiyat ikincisi ve Avrupa ile Dünya şampiyonu olan Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finalde Hindistan’dan Zareen Nikhat ile karşılaştı. Maçın 2’inci raundunda ihtar almasına rağmen Buse Naz, tecrübesiyle Zareen Nikhat’ı 5-0’lık skorla mağlup ederek bir kez daha yarı finale yükselmeyi başardı.

MADALYA HEDEFİ

Dünya şampiyonalarında daha önce İstanbul’da 2022’de altın madalya kazanan Buse Naz, 2019’da ve bu yıl Sırbistan’da gümüş madalya elde etmişti. Şimdi yarı finale kalarak dünya şampiyonalarındaki 4’üncü madalyasını da garantilemiş oldu. Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde 13 Eylül Cumartesi günü Özbekistan’dan Feruza Kazakova ile karşılaşacak.

AÇIKLAMALARIYLA HEDEFİNİ BELİRTTİ

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Buse Naz Çakıroğlu, “Çok zor bir maç oynadım. Şampiyon olarak ve altın madalyayla Türkiye’ye dönmek istiyorum. Karşımda 2 kez dünya şampiyonu olmuş değerli bir sporcu vardı. Final niteliğinde bir maçtı. Antrenörlerime, fizyoterapistime, emeği geçen herkes teşekkür ediyorum. Ekip olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kayıplar illa ki oluyor ama hedefimiz her zaman altın madalyadır” ifadelerini kullandı.