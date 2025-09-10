Buse Naz Çakıroğlu, Yarı Finale Yükseldi

MİLLİLERİMİZ TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYOR

Millilerimiz, Dünya Boks Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Buse Naz Çakıroğlu ile Hindistanlı Zareen Nikhat’ı karşı karşıya getirdi. Çakıroğlu, bu zorlu karşılaşmayı kazanarak yarı finale yükseldi ve madalyayı garantiliyor.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU’NUN HİCABI

Karşılaşmayı tamamladıktan sonra açıklama yapan Buse Naz Çakıroğlu, “Çok zor bir maç oynadım. Şampiyon olarak ve altın madalyayla Türkiye’ye dönmek istiyorum. Karşımda 2 kez dünya şampiyonu olmuş değerli bir sporcu vardı. Final niteliğinde bir maçtı. Antrenörlerime, fizyoterapistime, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ekip olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kayıplar illa ki oluyor ama hedefimiz her zaman altın madalyadır” ifadelerini kullandı.

DÜNYA ŞAMPİYONASI YOLCULUĞU

M&S Bank Arena’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda Buse Naz Çakıroğlu, gündüz seansında 51 kiloda kadınlar son 16 turunda Venezuellalı Valle Cardozo Rojas ile mücadele etmişti. Tüm rauntlarda rakibine hakim olan milli sporcu, bu maçı 5-0 gibi net bir skorla kazanarak çeyrek finale yükselmişti.