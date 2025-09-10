Buse Naz Çakıroğlu, Yarı Finale Yükseldi

MİLLİLER TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYOR

Millilerimiz, büyük başarılara imza atmaya devam ediyor. Dünya Boks Şampiyonası çeyrek final maçında Buse Naz Çakıroğlu, Hindistanlı sporcu Zareen Nikhat ile mücadele etti. Bu zorlu maçta Buse Naz, rakibini yenerek yarı finale yükseldi ve madalyasını garantiledi.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU’NUN HEDEFİ

Karşılaşmanın ardından Buse Naz Çakıroğlu, “Çok zor bir maç oynadım. Şampiyon olarak ve altın madalyayla Türkiye’ye dönmek istiyorum. Karşımda 2 kez dünya şampiyonu olmuş değerli bir sporcu vardı. Final niteliğinde bir maçtı. Antrenörlerime, fizyoterapistime, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ekip olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kayıplar illa ki oluyor ama hedefimiz her zaman altın madalyadır” şeklinde ifadelerde bulundu.

YOLCULUĞU NASIL BAŞLADI?

Buse Naz Çakıroğlu, M&S Bank Arena’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nın gündüz seansında 51 kiloda, kadınlar son 16 turunda Venezuelalı Valle Cardozo Rojas ile karşı karşıya gelmişti. Üstün bir performans sergileyen milli boksör, tüm rauntlarda rakibine hakim olarak maçı 5-0’lık skorla kazanarak çeyrek finale adını yazdırmıştı.