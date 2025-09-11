Spor

Buse Naz Çakıroğlu, Yarı Finale Yükseldi

BOKS ŞAMPİYONASINDA TARİH YAZIMI

Millilerimiz, tarih yazma serüvenini sürdürüyor. Dünya Boks Şampiyonası çeyrek finalinde Buse Naz Çakıroğlu, Hindistanlı Zareen Nikhat ile karşılaştı. Bu zorlu mücadelede Çakıroğlu, rakibini yenerek yarı finale yükseldi ve madalyayı garantilemiş oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Buse Naz Çakıroğlu, “Çok zor bir maç oynadım. Şampiyon olarak ve altın madalyayla Türkiye’ye dönmek istiyorum. Karşımda 2 kez dünya şampiyonu olmuş değerli bir sporcu vardı. Final niteliğinde bir maçtı. Antrenörlerime, fizyoterapistime, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ekip olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Kayıplar illa ki oluyor ama hedefimiz her zaman altın madalyadır” ifadelerini kullandı.

YOLUNU VENEZUELALI RAKİP BELİRLEDİ

M&S Bank Arena’da düzenlenen bu Dünya Şampiyonası’nda, gündüz seansında 51 kiloda mücadele eden milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar son 16 turunda Venezuellalı Valle Cardozo Rojas ile karşılaştı. Tüm rauntlarda rakibine üstünlük sağlayarak 5-0 galip gelen milli sporcu, böylece çeyrek finale adını yazdırmış oldu.

