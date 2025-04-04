Buse Tek’in Moda Kariyeri Hakkında Bilgiler

JÜRI ÜYELERINDEN TAKDIR TOPLAYAN BUSE

Kombinleri ile jüri üyelerinin dikkati çeken Buse, kısa zamanda yarışmanın favori isimlerinden biri haline geldi. Moda eğitimi almış olması ve sahne duruşuyla, yarışmanın profesyonel havasını büyük oranda iyileştiriyor.

BUSE TEKİN MESLEĞİ VE EĞİTİM HAYATI

Buse Tek, 2025 İşte Benim Stilim yarışmasının en fazla konuşulan yarışmacılarından biri olarak dikkat çekiyor. 23 yaşında olan genç yarışmacı, İzmir’de dünyaya geldi ve İstanbul’da hayatını sürdürüyor. Eğitim hayatına modaya yönelik bir yön vererek, Celal Bayar Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü’nden mezun oldu.