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Buse Tosun Çavuşoğlu Spor Salonu Açıldı

SPOR SALONUNA YENİ İSİM VERİLDİ

Dünya ve Avrupa şampiyonu, olimpiyat üçüncüsü milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu’nun ismi Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne ait spor salonuna verildi. Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya’nın da katıldığı bir tören ile spor salonunun yeni ismi Buse Tosun Çavuşoğlu Spor Salonu oldu.

TÖRENDE PROTOKOL KATILIM SAĞLADI

Düzenlenen etkinlikte, Vali Dr. Hülya Kaya ve protokol üyeleri yer aldı. Yapılan bu yeni düzenleme, milli güreşçinin başarılarını ve spor dünyasına katkılarını onurlandırmayı hedefliyor. Buse Tosun Çavuşoğlu’nun spor salonu ile anılması, genç sporculara ilham veriyor.

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