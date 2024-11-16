Buse Varol, Yeni İmajıyla Göz Doldurdu

İMAJ DEĞİŞİMİ

Ünlü sanatçı Alişan’ın eşi Buse Varol, görünümünü yenileyerek dikkat çekti. Uzun süre kullandığı saç rengini ve kesimini değiştiren Varol, yeni tarzını takipçilerinin beğenisine sundu. 34 yaşındaki oyuncu, mutlu bir evlilik sürdürdüğü Türkücü Alişan ile yaptığı bu sürpriz imaj değişikliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Instagram’da 1,5 milyon takipçisi olan Varol, yeni görünümünü paylaşmayı unutmuyor.

ROMANTİK KUTLAMA

Alişan, 2018 yılında Buse Varol ile dünyaevine girmişti ve çift, 6 yılı geride bıraktı. Şarkıcı, tanışma yıl dönümlerini sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla kutladı. Duygusal bir mesaj paylaşan Alişan, eşine “seni çok seviyorum” demeyi de ihmal etmedi. Kalp emojisiyle birlikte Buse Varol’u etiketleyen Alişan, “14 Kasım 2017’de başladık ve bugün 14 Kasım 2024. 7 sene bugün itibariyle bitti ve 8. yıla iki çocuğumuzla birlikte giriyoruz. Çok şey yaşadık ve daha yaşayacağımız bir ömür var. Seni çok seviyorum aşkım. İyi ki,” ifadelerini kullandı.

ALİŞAN’IN PAYLAŞIMI

Buse Varol, eşi Alişan ile mutlu bir evlilik sürdürürken, takipçilerine yeni imajını göstererek değişiminin keyfini çıkarıyor. Alişan’ın romantik mesajı ve Varol’un imaj değişikliği, çiftin sosyal medya paylaşımlarının yoğun ilgi gördüğünü ortaya koyuyor.