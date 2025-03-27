Busem Şeker Derbiye Damga Vurdu

FUTBOLDA DERBİ GERGİNLİĞİ

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 22. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, Beşiktaş United Payment’ı deplasmanda 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta, Fenerbahçe’nin oyuncusu Busem Şeker’in attığı gol öne çıktı. İBB Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı’nda gerçekleşen müsabaka, yüksek sertlikte oynandı.

BUSEM’İN MUHTEŞEM GOLÜ

Maçın 41. dakikasında Fenerbahçe bir serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Busem Şeker, tam 55 metreden kaleye giderek unutulmaz bir gol attı. Beşiktaş kalecisi Ezgi Çağlar, gelen topa müdahale etmek istedi ama topu elinden kaçırdı. Kaleye doğru giden 55 metrelik top, Beşiktaşlı oyuncuların çaresiz bakışları arasında ağlarla buluştu.