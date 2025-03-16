Busenaz 66 Kiloda Şampiyon Oldu

ŞAMPİYONLUKTA BÜYÜK BAŞARI

Niş kentindeki Cair Spor Merkezi’nde düzenlenen şampiyonada, 66 kilo finalinde Busenaz, Özbekistan’dan Widad Navbakhor Khamidova’yı yenerek şampiyonluğa ulaştı. Busenaz, çeyrek finalde Slovakya’dan Tamara Kubalova’yı, yarı finalde ise ev sahibi ülkeden Anastasija Lukajic’i geçmeyi başardı.

GEÇMİŞTEKİ BAŞARILARI

Milli boksör, katıldığı son iki dünya şampiyonasında (2019, 2022) altın madalya kazanmıştı. Üçüncü kez altın madalya elde ederek tarihi bir başarıya imza atan Busenaz’ın kariyerinde ayrıca Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda kazandığı altın madalya ile birer Avrupa, Avrupa Oyunları ve Akdeniz Oyunları şampiyonluğu da yer alıyor.